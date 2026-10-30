In den Umfragen führt er deutlich. Womöglich regiert demnächst ein Gouverneur mit mexikanischen Wurzeln den bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA – zum ersten Mal seit 150 Jahren.

An Romualdo Pacheco wird sich jetzt vielleicht nicht jeder erinnern, seine Ära liegt schon etwas länger zurück. Als er 1831 geboren wurde, gehörte Kalifornien noch zu Mexiko. 1875 war dieser Kalifornier mit mexikanischer Vergangenheit dann ungefähr neun Monate lang Gouverneur des inzwischen amerikanischen Bundesstaats. Gut 150 Jahre später dürfte nun Xavier Becerra sein neuester Nachfolger werden – als erster Latino seit Pacheco.