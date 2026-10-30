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US-WahlenXavier Becerra könnte in Kalifornien Geschichte schreiben

Lesezeit: 5 Min.

Kaliforniens nächster Regierungschef? Der Demokrat Xavier Becerra führt in den Umfragen für die Gouverneurswahl im größen US-Bundesstaat.
Kaliforniens nächster Regierungschef? Der Demokrat Xavier Becerra führt in den Umfragen für die Gouverneurswahl im größen US-Bundesstaat.
Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

In den Umfragen führt er deutlich. Womöglich regiert demnächst ein Gouverneur mit mexikanischen Wurzeln den bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA – zum ersten Mal seit 150 Jahren.

Von Peter Burghardt, Washington

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An Romualdo Pacheco wird sich jetzt vielleicht nicht jeder erinnern, seine Ära liegt schon etwas länger zurück. Als er 1831 geboren wurde, gehörte Kalifornien noch zu Mexiko. 1875 war dieser Kalifornier mit mexikanischer Vergangenheit dann ungefähr neun Monate lang Gouverneur des inzwischen amerikanischen Bundesstaats. Gut 150 Jahre später dürfte nun Xavier Becerra sein neuester Nachfolger werden – als erster Latino seit Pacheco.

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