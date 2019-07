21. Juli 2019, 09:25 Uhr Handelsstreit Altmaier: Europa bietet USA Abschaffung der Zölle auf Autos an

Man sei bereit, die Steuern auf wichtige Industrieprodukte "auf null zu senken", sagte der Wirtschaftsminister. Ob die USA auf das Angebot eingehen, ist unklar.

Die Europäer sind nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Handelsstreit mit den USA zu weitreichenden Zugeständnissen bereit. "Wir haben uns bereit erklärt, die Zölle bei den wichtigen Industrieprodukten auf null zu senken", sagte der CDU-Politiker der Welt am Sonntag (WamS).

Europa sei im Zuge eines solchen Industriezollabkommens auch bereit, die Zölle für Pkw-Exporte nach Europa zu senken - "und zwar auf null". "Damit wäre auch der Vorwurf ausgeräumt, dass amerikanische Autozölle niedriger als europäische seien", sagte Altmaier weiter. Gleichzeitig würde man den US-Exporteuren entgegenkommen, indem sie ihre Erzeugnisse in vielen Fällen nicht mehr nach europäischem Recht zertifizieren müssten.

Das Angebot der EU an US-Präsident Donald Trump könnte ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Beilegung des Handelsstreits zwischen Amerika und Europa sein - vorausgesetzt, Trump geht darauf ein. US-Präsident Donald Trump droht seit Monaten der EU und damit vor allem Deutschland, hohe Strafzölle auf den Import europäischer Autos in die USA zu erheben, wenn die Europäer nicht endlich seine Forderung nach niedrigeren Zöllen für US-Fahrzeuge erfüllten. Eine Entscheidung darüber hat er vorerst auf November verschoben. "Aufgabe der Europäer ist es, die Zölle zu verhindern", sagte Altmaier der WamS.

Derzeit zahlen die Europäer auf 2,5 Prozent Zoll, wenn sie Autos in die USA einführen. Die Amerikaner dagegen zahlen bei Exporten in die EU zehn Prozent. Bei Pickup-Trucks allerdings sieht das Bild anders aus. Bei Einfuhren in die USA werden für die Europäer da 25 Prozent an Zoll fällig. Führen US-Konzerne ihre Pickups in Europa ein, sind es dagegen nur zehn Prozent.

Deutschlands Autohersteller hoffen auf eine gütliche Einigung: "Die beste Lösung für Wachstum und Wohlstand ist freier und fairer Handel", sagte der Bernhard Mattes, Präsident des Verbands der Automobilindustrie. "Sollten die Zölle auf beiden Seiten des Atlantiks auf null gesetzt werden, sehen wir darin vor allem Chancen."