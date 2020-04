Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet signalisiert eine Bereitschaft zur Öffnung von Kirchen und anderen religiösen Stätten. "Ich werde in den nächsten Tagen zum Beispiel die Frage von Gottesdiensten neu überprüfen", sagt der CDU-Politiker im Deutschlandfunk: "Wenn man Läden öffnet, darf man auch in Kirchen beten." Das Bundesverfassungsgericht hatte zuletzt am

13. April entschieden, dass das Versammlungsverbot in Kirchen ein überaus schwerwiegender Eingriff in die Glaubensfreiheit sei. In der aktuellen Corona-Pandemie habe der Schutz vor "Gefahren für Leib und Leben" aber Vorrang. Zugleich mahnten die Richter eine ständige Überprüfung des Verbots an.