Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober findet außer dem großen Festakt auch ein ökumenischer Gottesdienst in der Pauluskirche in Halle (Saale) statt. Erwartet werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU), wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland ankündigte. Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr den Vorsitz im Bundesrat inne und richtet deshalb den Festakt aus. Die Feier wird auch diesmal pandemiebedingt weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, erst 2022 ist dann in Erfurt wieder ein großes Bürgerfest geplant.