Bisher war es immer so, dass er auf der Seite des Gesetzes stand. Brav geschniegelt, zugeknöpft, korrekt. Als junger Diplomat seines Landes in der Zeit des demokratischen Aufbruchs in den 1990ern. Als Juraprofessor. Als Vizejustizminister, später Justizminister seines Landes. Als Richter in Den Haag. Und nun aber: Seit Donnerstag steht der Georgier Gotscha Lortkipanidse auf einer Sanktionsliste der USA, wie ein gewöhnlicher Outlaw. Seite an Seite mit Terrorfürsten und internationalen Drogenschmugglern.