Bisher war es immer so, dass er auf der Seite des Gesetzes stand. Brav geschniegelt, zugeknöpft, korrekt. Als junger Diplomat seines Landes in der Zeit des demokratischen Aufbruchs in den 1990ern. Als Juraprofessor. Als Vizejustizminister, später Justizminister seines Landes. Als Richter in Den Haag. Und nun aber: Seit Donnerstag steht der Georgier Gotscha Lortkipanidse auf einer Sanktionsliste der USA, wie ein gewöhnlicher Outlaw. Seite an Seite mit Terrorfürsten und internationalen Drogenschmugglern.
Richter am Internationalen StrafgerichtshofKein AirBnB mehr, keine Mastercard mehr
Lesezeit: 2 Min.
Gotscha Lortkipanidse hat vor einer Woche den Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu für rechtens erklärt. Und schon lässt die US-Regierung Sanktionen über ihn und seine Familie herabregnen.
Von Ronen Steinke
USA:Trumps Feldzug gegen den Internationalen Strafgerichtshof
Der US-Präsident erlässt per Dekret scharfe Sanktionen gegen Mitglieder des Gerichts in Den Haag. Der Hintergrund: Israel. Die Folgen: weitreichend, nicht nur für die Betroffenen.
