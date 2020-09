Kommentar von Patrick Illinger

Plötzlich taucht aus dem täglichen Nachrichtenstrom, zwischen Corona, Trump und Weißrussland ein Begriff auf, der ältere Zeitgenossen unweigerlich in die Vergangenheit katapultiert. Ein Begriff, der fast so nostalgisch stimmt wie die Spülmittelmarke Pril oder der Sirup Tritop. "Gorleben" war natürlich keineswegs ein netter Produktname. Den Weiler an der Elbe wollten Politiker, unter ihnen zwei Bundeskanzler und ein Ministerpräsident, als Standort eines künftigen Atommüll-Endlagers durchsetzen. Das machte Gorleben zum Epizentrum heftiger Proteste, zum Scheitelpunkt divergierender Weltanschauungen. Einerseits ging es um Kernkraft, um das Thema Umwelt, andererseits um die grundlegende Frage, wie die Menschheit mit künftigen Generationen umgehen will.