Zeichen der Trauer in den Räumen der Gorbatschow-Stiftung in Moskau.

Im Westen war Gorbatschow ein Held, vielen Russen gilt er auch heute noch als derjenige, der ein Imperium verloren hat. Und der jetzige Präsident? Stellt so etwas wie ein Arbeitszeugnis aus.

Von Silke Bigalke

Wladimir Putin spricht grundsätzlich nicht schlecht über frühere Kremlchefs. Nach dessen Tod gesteht er Michail Gorbatschow sogar etwas zu, was Putin wahrscheinlich gerne über sich selbst hören oder lesen würde: Michail Gorbatschow, steht in Putins Telegramm an die Hinterbliebenen, "war ein Politiker und Staatsmann, der gewaltigen Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte hatte".