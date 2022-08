Michail Gorbatschow ist tot. Der russische Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef ist im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben. Weltweit reagieren Politiker mit Trauer auf die Nachricht. Eine Auswahl:

Bundeskanzler Olaf Scholz würdigt Gorbatschow als mutigen Reformer, der vieles gewagt und mit seiner Politik ermöglicht habe, "dass Deutschland vereint werden konnte und der Eiserne Vorhang verschwunden ist", so der Kanzler am Rande der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. "Wir wissen, dass er in einer Zeit gestorben ist, in der nicht nur die Demokratie in Russland gescheitert ist - anders kann die gegenwärtige Lage dort nicht beschrieben werden -, sondern auch Russland und der russische Präsident Putin neue Gräben in Europa zieht und einen furchtbaren Krieg gegen ein Nachbarland, die Ukraine, begonnen hat", sagt Scholz. "Gerade deshalb denken wir an Michail Gorbatschow und wissen, welche Bedeutung er für die Entwicklung Europas und auch unseres Landes in den letzten Jahren hatte", sagt Scholz.

Außenministerin Annalena Baerbock bekundet Gorbatschow die ewige Dankbarkeit Deutschlands. "Michael Gorbatschow hat sich in Schicksalsmomenten unserer Geschichte von Frieden und der Verständigung zwischen den Menschen leiten lassen. Wir trauern um einen Staatsmann, dem wir dafür ewig dankbar sind", schreibt sie auf Twitter.

Finanzminister Christian Lindner betont, dass Gorbatschows Einsatz für Frieden und Freiheit in Europa unvergessen bleibe. "Sein Engagement hat unsere Geschichte verändert", schreibt Lindner, ebenfalls auf Twitter. "Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges und eine treibende Kraft der Deutschen Einheit: Michail Gorbatschow haben wir so viel zu verdanken."

Auch zahlreiche weitere Politikerinnen und Politiker in Deutschland, dort Gorbatschow stets besonders beliebt war, würdigen den Verstorbenen: "Ohne ihn wäre die friedliche Revolution vielleicht nicht friedlich verlaufen, und es hätte die Wiedervereinigung 1990 womöglich nicht gegeben", schreibt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil auf Twitter.

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) zieht den Bogen noch weiter: Ohne Gorbatschow "wären die friedlichen Revolutionen in den Ländern des Ostblocks, bei uns, so nicht denkbar gewesen", schreibt sie in dem Kurznachrichtendienst. "Seine Worte haben uns, haben mich, ermutigt, stark gemacht."

CDU-Chef Friedrich Merz schreibt: "Die CDU trauert um einen Staatsmann, dem Deutschland vertrauen konnte und der uns vertraut hat." Ohne ihn wäre "die deutsche Einheit in Freiheit" nicht möglich gewesen.

CSU-Chef Markus Söder würdigt Gorbatschow als einen Mann, "der früher als andere die Zeichen der Zeit erkannte, den Kalten Krieg beendete und eine lange Periode des Friedens möglich machte". "Den Weg zur Deutschen Einheit hat er ohne Zögern eröffnet", so der bayerische Ministerpräsident.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) nennte den einstigen Sowjetpräsidenten einen "Jahrhundertpolitiker". Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) schreibt: "Ein mutiger Überzeugungstäter, dessen Stimme fehlen wird." Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) äußert sich ähnlich und fügt hinzu: "Sein Tod bedrückt. In dieser Zeit noch mehr." Grünen-Politiker Jürgen Trittin twittert: "Ich verneige mich vor einem großen Politiker des Friedens Michael #Gorbatschow RIP".

"Kann ein einzelner Mensch die Welt verändern?", fragt der ehemalige CDU-Chef Armin Laschet auf Twitter und antwortet sogleich selbst: "Ja. Er kann. Keine Gewalt, keine Panzer, Abzug von 350 000 sowjetischen Soldaten aus Deutschland. Freiheit für Millionen in Mittel-Osteuropa. Deutsche Einheit. Undenkbar ohne Michail Gorbatschow." Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zitiert Laschets Tweet und stimmt "uneingeschränkt" zu. "Ich erinnere mich noch an das erste Porträt, das ich über Gorbatschow gelesen habe, 1987. Von Anfang an war klar, dass er die Welt verbessern könnte. Es ist ihm gelungen."

Von der Linkspartei äußere sich Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch. "Gorbatschow hat die Welt verändert", schreibt er und erinnert an die Schlagworte von Gorbatschows neuer Politik, die in der DDR von vielen begierig aufgenommen wurden: Perestroika (Umgestaltung) und Glasnost (Offenheit). "Das einzige Autogramm, das ich mir jemals holte, ist von ihm."

"Michail Gorbatschow hat auch mein Leben grundlegend verändert. Ich werde das nie vergessen", schreibt die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Möge die Erinnerung an seine historische Leistung gerade in diesen schrecklichen Wochen und Monaten des Krieges Russlands gegen die Ukraine ein Innehalten möglich machen", heißt es in einer Erklärung Merkels, die auf ihrer Internetseite veröffentlicht wurde. Sie habe die Todesnachricht mit großer Trauer vernommen. "Gorbatschow hat Weltgeschichte geschrieben. Ohne ihn wäre die friedliche Revolution in der DDR nicht möglich gewesen. "Ich kann noch heute die Angst nachspüren, die ich zusammen mit vielen Menschen in der DDR 1989 hatte, ob wie 1953 wieder Panzer rollen würden, als wir 'Wir sind das Volk' und später 'Wir sind ein Volk' riefen. Doch dieses Mal - anders als 1953 - rollten keine Panzer, fielen keine Schüsse", schreibt Merkel.

Auch international ist die Anteilnahme groß. UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnet Gorbatschow als "einzigartigen Staatsmann", der den Lauf der Geschichte verändert habe. In einer Mitteilung heißt es: "Er hat mehr als jeder andere dazu beigetragen, den Kalten Krieg friedlich zu beenden." Gorbatschow habe seine Aussage, dass Frieden nicht Einheit in Gleichartigkeit, sondern Einheit in Vielfalt sei, mit seiner Politik in die Praxis umgesetzt.

US-Präsident Joe Biden nennt Gorbatschow einen "Mann mit einer bemerkenswerten Vision". Er habe sich in der Sowjetunion nach Jahrzehnten brutaler politischer Unterdrückung für demokratische Reformen eingesetzt. "Dies waren die Taten einer außerordentlichen Führungspersönlichkeit - einer, die die Vorstellungskraft besaß, eine andere Zukunft für möglich zu halten, und den Mut hatte, ihre gesamte Karriere zu riskieren, um dies zu erreichen. Das Ergebnis war eine sicherere Welt und größere Freiheit für Millionen von Menschen", so Biden. 2009, als Vizepräsident in der Regierung von Barack Obama, habe er mit ihm bei einem Besuch im Weißen Haus lange über die Bemühungen gesprochen, die Atomwaffenbestände der USA und Russlands zu reduzieren. "Es war leicht zu erkennen, warum so viele Menschen auf der ganzen Welt ihn so hoch schätzten", sagt Biden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt die Bedeutung des ehemaligen sowjetischen Staatschefs für Europa heraus. "Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs", schreibt von der Leyen auf Twitter. Sie bezeichnet Gorbatschow als Führungspersönlichkeit, die zuverlässig und geachtet gewesen sei. "Er ebnete den Weg für ein freies Europa. Dieses Vermächtnis werden wir nie vergessen."

Der französische Präsident Emmanuel Macron würdigt Gorbatschow als "Mann des Friedens". Seine Entscheidung habe den Russen "einen Weg der Freiheit" geöffnet, schreibt Macron auf Twitter. "Sein Engagement für den Frieden in Europa hat unsere gemeinsame Geschichte verändert."

Der britische Premierminister Boris Johnson würdigt das historische Erbe des gestorbenen russischen Friedensnobelpreisträgers. "Ich habe immer den Mut und die Integrität bewundert, die er gezeigt hat, indem er den Kalten Krieg zu einem friedlichen Ende brachte", schreibt Johnson auf Twitter und verweist auf die politische Situation in Europa: "Zu einer Zeit von Putins Aggression in der Ukraine bleibt sein unermüdliches Engagement für die Öffnung der sowjetischen Gesellschaft ein Vorbild für uns alle." Den Krieg in der Ukraine soll Gorbatschow, Sohn eines Russen und einer Ukrainerin, abgelehnt haben.

Ausführlich äußert sich auch der prominente liberale russische Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski. "Gorbatschow gab uns die Freiheit. Er hat Millionen von Menschen die Freiheit gegeben - in Russland und seinem Umfeld und noch dazu der Hälfte Europas." Jawlinski und seine Oppositionspartei Jabloko gehören zu den letzten Resten der Opposition in Russland. Es liege auch heute in der Verantwortung der Russen, die damals geschenkte Freiheit zu nutzen, schreibt Jawlinski. Er hebt zudem hervor: Gorbatschow habe sein Volk trotz unbegrenzter Machtbefugnisse nicht bestohlen. "Bei allen Herausforderungen an der Macht ist es Gorbatschow gelungen, seine Würde zu erhalten und ein Mensch zu bleiben."

Der prominente russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow bezeichnet Gorbatschows Tod als Tragödie für sein Land. "Gorbatschow hat einen Weg geebnet, den unser Volk in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten sonst nicht hätte gehen können", schreibt er bei Telegram. Dieser Weg sei schwierig gewesen - anders als in den 70 Jahren zuvor sei er aber in die richtige Richtung gegangen. "Bei aller Widersprüchlichkeit der Ergebnisse verdient Gorbatschow Respekt und er verdient es, dass an ihn erinnert wird." Bei vielen in Russland ist Gorbatschow bis heute nicht beliebt.

Und was sagt Wladimir Putin? Dem derzeitigen russischen Präsidenten hat Gorbatschow ablehnend gegenübergestanden. Mehrfach hat er ihn aufgefordert, die Freiheit der Medien und Wahlen nicht weiter einzuschränken. Putin lässt mitteilen, er sei "in tiefer Trauer" und werde der Familie am Mittwochmorgen ein Telegramm schicken.