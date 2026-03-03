Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad galt bislang eher nicht als Touristenmagnet. Sondern als arabische Variante einer endlosen amerikanischen, verschlafenen Vorstadt, ohne Zentrum, dafür mit endlosen Highways und Straßen im Schachbrettmuster. Dennoch machen sich in diesen Tagen Hunderte, wenn nicht sogar Tausende auf aus den benachbarten Emiraten und sogar Katar und Bahrein, um die Wüste zu durchqueren mit ihren Geländewagen, zehn Stunden bis in die saudische Hauptstadt.
Krieg in NahostDie Golfstaaten sehen ihr Paradies getroffen – und sind ratlos
Am liebsten würden Saudi-Arabien und die Emirate den Krieg, der sie und ihr Geschäftsmodell bedroht, so schnell wie möglich beenden. Andererseits wollen sie das Regime in Iran als Nachbarn loswerden.
