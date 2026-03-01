Es sind Bilder, vor denen sich die Monarchien am Golf immer gefürchtet haben: Auf dem Internationalen Flughafen in Dubai bricht ein Feuer aus, Passagiere rennen in Panik davon. Das Hotel Palm ein paar Kilometer weiter wird von einer iranischen Drohne getroffen, Rauch steigt auf. Genau wie im Era Tower in Bahrain, von dem es sogar ein Video gibt, das zeigt, wie eine iranische Shahed-Drohne im Gebäude einschlägt. Auch aus Saudi-Arabien, Kuwait und Katar gibt es Aufnahmen, die Rauchsäulen zeigen und Menschen in Panik. Es ist ein Albtraum für die Herrscher am Golf. Denn deren Geschäftsmodell funktioniert nur, wenn keine Bomben fallen.
Mit iranischen Schlägen hatten die Golfstaaten gerechnet, sollten die USA und Israel das Regime in Teheran angreifen. Monatelang hatten Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman und andere Führer der Region versucht, ihren Einfluss auf US-Präsident Donald Trump zu nutzen, um die USA vom Krieg abzuhalten, der die Region ins Chaos stürzen könnte. Vergeblich. Der Samstag könnte für die Golfmonarchien nur ein Vorgeschmack sein auf das, was noch kommt.
GolfstaatenRaketen auf Hotels und Flughäfen – ein Albtraum für die Monarchien
Lesezeit: 3 Min.
Feuer in Dubai, Rauch in Bahrain: Iran hat auf die Golf-Staaten mehr Geschosse abgefeuert als auf Israel. Das trifft auch das Geschäftsmodell der Herrscher – und viele Touristen. Genau das ist Irans Kalkül.
Von Bernd Dörries, Kapstadt
Es sind Bilder, vor denen sich die Monarchien am Golf immer gefürchtet haben: Auf dem Internationalen Flughafen in Dubai bricht ein Feuer aus, Passagiere rennen in Panik davon. Das Hotel Palm ein paar Kilometer weiter wird von einer iranischen Drohne getroffen, Rauch steigt auf. Genau wie im Era Tower in Bahrain, von dem es sogar ein Video gibt, das zeigt, wie eine iranische Shahed-Drohne im Gebäude einschlägt. Auch aus Saudi-Arabien, Kuwait und Katar gibt es Aufnahmen, die Rauchsäulen zeigen und Menschen in Panik. Es ist ein Albtraum für die Herrscher am Golf. Denn deren Geschäftsmodell funktioniert nur, wenn keine Bomben fallen.
Nachruf Ayatollah Ali Chamenei:Der Undurchschaubare
Ali Chamenei, Oberster Führer der Islamischen Republik Iran, wurde durch den historischen Zufall an die Macht getragen. Seit 1989 herrschte er mit purer Gewalt über sein Land. Jetzt ist er tot und die Frage ist, ob es den Gottesstaat ohne ihn überhaupt noch gibt.
Lesen Sie mehr zum Thema