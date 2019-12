Zum 40. Gipfeltreffen des Golf-Kooperationsrates ist am Dienstag der katarische Premierminister Scheich Abdullah Bin Nasser Al Thani in die saudische Hauptstadt Riad gereist. Zuvor gab es Spekulationen, dass der katarische Emir Tamim Bin Hamad Al Thani am Treffen teilnehmen wird. Im Juni 2017 verhängten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten eine Blockade gegen Katar. In Riad forderte der saudische König Salman regionale Einheit, da Iran seine "aggressiven Aktionen" weiter fortsetze.