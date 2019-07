31. Juli 2019, 18:52 Uhr Golf-Mission Niemand kann über die Eskalationsgefahr urteilen

Die Krise mit Iran bietet den ersten ernsten Test, wie es die Verbündeten mit den USA unter Trump halten. Die deutsche Politik scheint bereits sämtliche Antworten parat zu haben.

Kommentar von Stefan Kornelius

Als Donald Trump vor einem Jahr den Nato-Gipfel in Brüssel vorführte und genüsslich den Zusammenhalt der Allianz testete, taten viele Mitglieder einen heiligen Schwur: So etwas würde sie nicht noch einmal mit sich machen lassen, der Durchhaltewille der Gemeinschaft werde am Ende stärker sein als der spalterische Geist in Washington. Die Krise mit Iran bietet nun den ersten, sehr ernst zu nehmenden Test, wie es die Verbündeten mit den USA halten: Wie viel Vertrauen steckt also noch in den transatlantischen Beziehungen? Was ist übrig von einer Partnerschaft, die zunächst und zuvörderst eine Sicherheitsallianz war?

Für alle Formalisten und Strukturalisten: Ja, im Konflikt mit Iran haben die USA einzelne Mitglieder zur Unterstützung ihrer Sicherungsmission "Sentinel" gebeten, nicht die Nato. Es wird also nicht die Belastbarkeit des nordatlantischen Bündnisses getestet, sondern der Zusammenhalt einzelner Staaten. Dies ist dennoch von hoher Symbolik. Umgekehrt wird man auch die Bereitschaft der USA messen können, auf der Basis von exakt ausgehandelten Regeln miteinander zu arbeiten. Das ist eine Gelegenheit, die es in Trump-Zeiten noch nicht gab.

Um Klarheit zu bekommen, muss man laut fragen und noch lauter Bedingungen stellen. Doch anstatt die Einsatzregeln, die Grenzen der Mission, konkrete Bedürfnisse oder andere Konditionen in einem ernsthaften Verfahren abzuklopfen, hat die deutsche Politik sämtliche Antworten schon parat. Parteitaktik geht über Bündnisstrategie. Besonders beliebt ist die Warnung, man werde von den USA in den Konflikt mit Iran hineingezogen. Dieses Argument ist gleich doppelt drollig: Erstens steht es einer souveränen Nation wie Deutschland frei, ihr Unbehagen zu äußern und sich von einem Konflikt zu verabschieden, wenn sie die Kontrolle über eine Mission zu verlieren droht.

Deutschland steckt mittendrin in der Auseinandersetzung mit Iran

Und zweitens steckt Deutschland bereits mittendrin in der Auseinandersetzung mit Iran. Oberstes Ziel ist es nach wie vor, das Nuklearabkommen mit allen Mitteln am Leben zu erhalten und unter günstigeren Bedingungen zu reanimieren. Dazu ist es wichtig, dass der Konflikt mit Iran nicht weiter eskaliert, dass also die iranische Politik der Nadelstiche nicht weiter verfängt und klare Grenzen auch an der Straße von Hormus gezogen werden.

Auf der anderen Seite ist nicht zu unterschätzen, dass zumindest Teile der Trump-Regierung mit einer gefährlichen Agenda in der Region agieren. Aber auch hier gilt: Je klarer die Regeln, je dichter das Geflecht der Verbündeten, desto mehr Kontrollmacht - selbst über die USA.

Deutschland und Frankreich haben nicht viele Hebel, um Iran oder die USA zu beeinflussen. Wenn die Idee einer eigenen europäischen Mission bereits nach einer Absage Großbritanniens platzt, dann ist das ein beschämendes Eingeständnis der europäischen Schwäche. Das fortwährende Lamento über die ach so unberechenbaren USA und einen präpotenten Iran sollte man sich also schenken, wenn die eigene außenpolitische Ohnmacht alles überlagert. In diesem Moment wäre es zumindest einen ernsthaften Versuch wert gewesen, über das Vehikel eines Einsatzes im Golf zum Schutz freier Seewege zu neuen Regeln im Umgang mit Iran zu kommen. Der SPD-Teil der Bundesregierung hat sich gegen diesen Weg entschieden, der Unions-Teil windet sich. Ausdruck einer Strategie ist das nicht, eher Ausdruck wachsender Bedeutungslosigkeit.