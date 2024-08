Von Paul-Anton Krüger, Berlin, Dakar

Annalena Baerbock steht unter den Ästen eines Baobab in Dakar. Um den Baum herum in der Hauptstadt Senegals ist ein Rohbau aus roten Laterit-Ziegeln entstanden, entworfen vom Architekten Francis Kéré, der in Burkina Faso geboren wurde und in Berlin lebt. Von 2025 an soll das Goethe-Institut hier residieren. Baerbock spricht von der „Kraft der Jugend“, von Menschen, die sich Ausbildung wünschten und Teilhabe: „Menschen, die wir für unsere gemeinsame Zukunft brauchen.“ Deswegen sei es „gut, dass wir gerade hier das Goethe-Institut ausbauen“, sagt sie bei ihrem Besuch Mitte Juli.