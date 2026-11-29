(SZ) Es ist furchtbar kalt und dabei schreiben wir nicht einmal Dezember. Man denkt bei diesen Temperaturen kaum mehr märchenhaft an den Maronibrater oder die musikalische Schlittenfahrt, nicht an Schneeflöckchen, Weißröckchen, sondern eher an Wilhelm Müller und seine bitterdüsterkalten Wintereinsamkeitslieder: „Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee.“ So ist es und es wird noch trüber und der Schnee wird, wenn man den professionellen Wetterpessimisten glauben will, in großen Blöcken auf die sündige Menschheit niedergehen. Das Ärgerliche ist, dass inzwischen viele Haushalte auf Fernwärme umgestellt sind und das geht so dermaßen ins Geld, dass man gleich wieder beim Dichter Wilhelm Müller nachschlagen möchte: „Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus.“ Aber egal, wo man hinzieht, überall ist die Welt gehüllt in Kälte und Blödsinn und die entsprechenden Schneemänner und -frauen lauern überall dort, wo man sich niederlassen möchte. Winter- und Eisgestalten, wohin man auch blickt; die Eiskönigin Sahra Wagenknecht mit ihrer Liebe zu den eisblauen Frostbeulen von der AfD; die etwas andere Linke Vanessa Emde, der französische Eisvogel Mélenchon, der extra nach Berlin kommt, um den Deutschen zu zeigen, dass Politik noch abscheulicher sein kann, als es die deutschen Linken und die deutschen Rechten ahnen lassen.