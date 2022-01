(SZ) Der rundköpfige Hanseat, der neuerdings als Bundeskanzler auftritt, ist offenbar ein Feind der Spaltung als solcher. Jedenfalls behauptet er bei nahezu jeder Gelegenheit, die er schafft, dass die Gesellschaft nicht gespalten sei, weil sie, abgesehen von einer krakeelenden, jedenfalls unvernünftigen Minderheit, solidarisch zusammenstehe, große, ja, ja, Herausforderungen gemeinsam meistere und nachhaltige Veränderungen anstrebe. Man kann das dem rundköpfigen Hanseaten eigentlich nicht übelnehmen, denn er ist ein Schmidt-Steinbrück-Sozialdemokrat, wobei er nicht ganz so tatkräftig ist wie Helmut Schmidt und keineswegs so ironisch wie Peer Steinbrück. Die eher rechten Sozialdemokraten, die sich meist nicht als solche sehen, mögen keine Spaltung, weswegen sie auch eine Koalition mit der FDP für den Ausdruck erstrebenswerter Diversität halten. Die linken Sozialdemokraten dagegen mögen Spaltung. Auf der einen Seite des Spalts stehen sie, also die Guten. Auf der anderen Seite stehen die anderen. Eher dichotomische Weltbilder ziehen starkes politisches Engagement nach sich, was leider auf Rechte und andere Unvernünftige genauso zutrifft.