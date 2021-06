(SZ) Abgesehen von den wirklich großen Themen der Zeit - Klimawandel, Stadioneinfärbungen oder Kriegsgefahr - bietet das amouröse Verhalten von Menschen immer noch den meisten Gesprächsstoff. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Vorstellung, eine Ehe könne mehr als nur ein paar Jahre dauern, als nicht mehr zeitgemäß gilt. Neulich war irgendwo die Formulierung "Langzeitehe" zu lesen, die sich darauf bezog, dass Paare mehr als 25 Jahre verheiratet sind. Einst bildeten Langzeit und Ehe eine definitorische Einheit, was heute nicht mehr der Fall ist, weil 1) "einst" schon lange vorbei ist und 2) Gott ebenfalls schon lange keinen Ehebrecher (es sind ja doch immer die Männer) mehr mit dem Blitz erschlagen hat. Die Seuche hat in der jüngeren Vergangenheit sowohl das Beste als auch das Schlechteste gezeigt an Lebensumständen, bei denen sich zwei Menschen aus nicht nur ökonomischen Gründen eine Wohnung teilen. Entweder ist man sich grässlich auf die Nerven gegangen, oder man war heilfroh, wenigstens nicht alleine mit dem Computer zu sein.

Die Ehe ist anders als ihre verantwortungslosere kleinere Schwester, die Beziehung. Die Frage: Hast du gerade eine Beziehung? klingt ungefähr so wie: Magst du ein Eis? Ganz anders die Ehe, in der man zum Beispiel mit einem Sohn im Kinderwagen und einer Tochter auf dem Schoß davon träumt, wie es war, als man noch davon träumte, jemandem zu begegnen, mit dem oder der man ein Baby ... ach ja. Die Heirat gehört zu jenen Entscheidungen im Leben, die zwar nicht unumstößlich sind, deren Umstoßen einem aber spätestens mit fortschreitendem Alter Seelenzerbrechen sowie Konjunktivkonstruktionen beschert ("hätten wir nicht ..."). Allerdings gibt es Möglichkeiten, sich den besonderen Herausforderungen der Ehe besonders zu stellen. Erwähnt seien die niedersächsischen Varianten Alpha und Beta.

Die Variante Alpha lebt das in zweierlei Hinsicht gewesene Bundespräsidentenpaar Wulff, Bettina und Christian, vor. In diesem Monat kam die Nachricht, dass die Wulffs nun wieder zusammen seien, nachdem sie sich seit ihrer Trennung 2013 im Schnitt alle zweieinhalb Jahre wieder gefunden und dann wieder getrennt hatten. Die Wulffs führen eine Langzeitehe mit Unterbrechungen, was entweder bedeutet, dass sie wirklich füreinander geschaffen sind oder möglicherweise auch, dass niemand anders für eine/n von ihnen geschaffen ist. Die Beta-Variante wiederum ist das Lebensmodell des Altkanzlers Gerhard Schröder. Er hat 1968 zum ersten Mal geheiratet und tut das seitdem im Schnitt alle zehn Jahre wieder. Gegenwärtig lebt er in seiner fünften Ehe und sollte, statistisch gesehen, im Jahre 2028 zum sechsten Mal heiraten. Er wäre dann 84 und könnte die Wulffs, die sich bis dahin weitere drei Mal getrennt und wieder vereint hätten, zur Hochzeit in Hannover einladen.