(SZ) Was gibt es Schöneres, als in klaren Nächten am Himmel nach Sternen, Ufos, Frau Holle oder einem Hinweis auf die nächsten Lottozahlen Ausschau zu halten? Da oben Venus und Mars und die erhabene Unendlichkeit, unten der kleine Mensch und Steuerzahler, der in diesem Moment an nichts anderes denken kann als an den Philosophen Immanuel Kant. Dieser hat einmal geschrieben: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht (…): Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.“ Nun ja, das moralische Gesetz schleppt der Alphamann von heute nicht mehr mit sich herum – wozu auch? Es gibt ja das Recht des Stärkeren. Der bestirnte Himmel hingegen hat seinen Zauber nicht verloren, er weckt, grob geschätzt, 13,5 Gefühle im Menschen. Die einen macht er fromm, oft für mehrere Minuten, die anderen animiert er zu amourösen Traumtänzereien, die manchmal zu weit gehen. Der Dichter Heinrich Heine hat am Firmament gar Spuren von Vernunft entdeckt: „Die Sterne sind klug, sie halten mit Fug von unserer Erde sich ferne; am Himmelszelt, als Lichter der Welt, stehn ewig sicher die Sterne.“