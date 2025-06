(SZ) Kürzlich wurde Friedrich Merz von einem Mann, der sich seine frische Neugier bewahrt hatte, nach seiner Frisur gefragt. Die Frage lautete exakt: „Können Sie mal Ihre Frisur erklären?“ In der Frage liegt eine ahnungsbereite Ahnungslosigkeit, denn der Mann hegt den Verdacht, Merz wollte mit dieser Frisur eine verdeckte Botschaft in die Welt senden. Natürlich ahnt der Mann nicht, dass er den allegorischen Hintersinn von Politikern stark überschätzt. Viele Menschen, insbesondere Männer, können ihre Frisur fast ausschließlich mit den Gegebenheiten ihrer Kopfhaut erklären. Der eine hat mit siebzig noch volles Haar, der andere kämpft bereits mit dreißig gegen seine androgenetische Alopezie an – so nennt der Fachmann das allmählich dünner werdende Haarvolumen auf dem Kopf. Manche ergrauen früh, andere haben noch im hohen Alter dunkles Haar und müssen hämische Zweifelattacken über sich ergehen lassen: Färbt er? Klar tut er das. Gerhard Schröder war gegen den Verdacht, er färbe seine Haare, seinerzeit juristisch vorgegangen. Ihm wurde recht gegeben, und zum Lohn hat Schröder auch mit 81 noch kaum ein graues Haar.