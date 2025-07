Endlich hat die Wissenschaft den deutschen Durchschnittsmenschen entschlüsselt. Und was soll man sagen: Er ist auf dem richtigen Weg.

(SZ) Eine der Instanzen, auf die sich am häufigsten berufen wird, ist die schweigende Mehrheit, möglicherweise weil man ihr alles in den Mund legen kann. Mancher hält sie im redseligen Social-Media-Zeitalter für eine ausgestorbene Art. Aber gewiefte Populisten spüren sie im Unterholz der vielen Debatten und Diskussionen, die zu keinem Ziel führen, zielsicher auf. Sie wissen nur zu gut, dass diese besondere Mehrheit annimmt, viel zu erdulden und dementsprechend oft übers Ohr gehauen zu werden. Allerdings immer nur so lange, bis sich jemand zu ihrem Sprachrohr erklärt und Hilfe für Probleme verspricht, die er sich gerade in ihrem Namen ausgedacht hat. Nur manchmal, wenn ein ganz echtes Problem eine schier übermächtige Bedeutung annimmt, und sei es die Frage, welcher Butterpreis noch akzeptabel ist, muss ein seriöser Sprecher her, einer dem man vertrauen kann, weil er genau aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und das ist der Durchschnittsmensch.