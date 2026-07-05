(SZ) Die Grünen haben es wieder getan, sie haben Maßstäbe gesetzt, die den Druck auf Deutschland erhöhen. Der Veggieday löste in Teilen der Bevölkerung Angstzustände aus. Die Aussicht, ein Mal in der Woche kein Fleischgericht auf den Teller geschaufelt zu bekommen, ist bei näherer Betrachtung aber genauso schlimm wie die Nachricht, dass es immer an einem bestimmten Tag in der Woche regnen wird: mit einem stabilen Nervensystem auszuhalten. Nun haben die Grünen eine neue Anregung ausgeheckt. Wie der Spiegel berichtet, wollen sie eine Männlichkeit fördern, die Unvereinbares vereint: Man kann für soziale Gerechtigkeit, für Windenergie und die Frauenrechte sein – und trotzdem ein Mann mit gut definierten Schultern, der bei einem Boxkampf den Sieg davonträgt. Dieses Bild eines austrainierten Mannes soll jungen Männern signalisieren: Du kannst in der Muckibude pumpen und trotzdem grün wählen. Die AfD ist keineswegs automatisch die Partei der Kraftsportler.