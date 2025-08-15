Thüringen und Bayern streiten sich, wer das älteste Bratwurstlokal der Welt beherbergt. Das ist die Stunde für Markus Söders erprobte Wurstdiplomatie.

Als Stephan Remmler 1986 feststellte, dass alles ein Ende habe, nur die Wurst zwei, war die Welt der Wurst nicht nur im Kalauerbereich noch in Ordnung. Die meisten Menschen hielten „vegan“ im Zweifelsfall für ein neues Volkswagenmodel und sahen sich nicht gegenseitig vorwurfsvoll an, wenn sie – wie demnächst wieder auf der Wiesn – eine nach der anderen verputzten. Remmler, heute 78, der an diesen Solo-Hit selbst mit „Ich kann nix dafür“ auf der LP „Vollidiot“ nicht mehr anknüpfen konnte, hatte schon mit seiner Stammband Trio und dem Welthit „Dadada“ einen feinen Sinn für massentauglichen Unsinn bewiesen. Aber selbst der in einem Kino aufgewachsene Remmler hätte nicht genug Fantasie aufgebracht, um vorauszusehen, dass sich fast 40 Jahre später ein Streit um die älteste Bratwurststube der Welt entspinnen würde, mit an jedem Ende der Wurst jeweils einer Stadt aus Bayern und Thüringen.