(SZ) Gott, so wissen die, die das glauben, ist allwissend. Insofern könnte es sein, dass er die kroatische Nationalmannschaft schon bestraft hat, bevor deren Kapitän Luka Modric Gott für das Ausscheiden der Kroaten aus dem EM-Turnier in die Mitverantwortung nahm. Modric sagte: „Der Fußballgott ist nicht immer gütig.“ Dieser Satz, entspräche er in allen Teilen der Wahrheit, legt nahe, dass es mindestens zwei Götter gibt: Gott und den Fußballgott. Das kann dem einen Gott nicht gefallen, hat er doch über Moses schon im ersten der Zehn Gebote mitgeteilt: „Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.“ Und, auf Modric bezogen, heißt es im zweiten Gebot, der Herr werde den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Es könnte also sein, dass der Herr zunächst den italienischen Torwart bei Modrics Elfer in die richtige Ecke schickte und später in der Nachspielzeit den Italienern den Ausgleich schenkte. Angesichts der Möglichkeiten Gottes – Teilung des Meeres, Senden von Pestilenz, Hiobisierung des kroatischen Teams – war Gott als Fußballgott noch relativ gütig gegenüber den Kroaten.