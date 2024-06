(SZ) Markus Söder liebt nichts mehr als die Meinungsfreiheit, dabei vor allem die Freiheit, seine Meinung so geschwind zu verändern, wie es gerade am besten passt. Daher hat er bekanntlich das Gendern in amtlichen Verlautbarungen des Freistaates Bayern untersagen lassen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Als Bayerns Ministerpräsident sieht er nämlich Grüne, Wokes und andere linke Volkserzieher am Werk, den Menschen in diesem Lande verbieten zu wollen, frei zu reden und zu schreiben und sie stattdessen zu zwingen, Sternchen und -Innen und dergleichen in ihre Texte einzufügen. In diesem, also Söders Sinne wäre sein Nein zum Gegendere als Verbot des Verbots zu verstehen. Jene aber, die das Gendern als den Weg sehen, diese von Kriegen und Krisen gebeutelte Welt zu paradiesischer Unschuld zurückzuführen, werfen ihm dagegen Verbotspolitik vor, ungeachtet des Umstands, dass sie selbst die amtlichen Sternchen für alle Nichtgendernwollenden verpflichtend durchzusetzen trachten. Sie streben daher ein Verbot des Verbots des Verbots an.