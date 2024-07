(SZ) Es gilt heute fast als Bürgerpflicht, Politiker jedweden Geschlechts mit Hohn und Häme zu überschütten, selbst Kabinettsmitglieder, denen alles gelingt, wie der Eisen- und Autobahnminister Wissing, sind davor nicht gefeit. Auch hier könnten rund 70 Zeilen Spott folgen, man bräuchte nur Namen wie Andi Scheuer oder Julia Klöckner erwähnen, und schon lachen alle; aber das wäre billig und ungerecht. Viele Politiker opfern Tage und Nächte, ja selbst ihren Ruf dem Wohle des Volkes, weshalb jetzt, aller Wutbürgerpflicht zum Trotz, ein Lob fällig ist. Paolo Formaggioni ist der Mann der Stunde – Italiener zwar, aber als Bürgermeister der Gemeinde Brenzone am Gardasee in einer Region tätig, die ähnlich wie Mallorca eine deutsche Exklave ist. Am Gardasee hat kürzlich das Norovirus bei Hunderten Menschen Magen-Darm-Beschwerden verursacht, was vor allem die Münchner, denen der See praktisch gehört, so sehr verunsicherte, dass etliche der von Tofuschnitzeln geschwächten Wohlstandsveganer ihre verlängerten Wochenenden jetzt lieber am ebenfalls stadteigenen Starnberger See verbringen. Doch Formaggioni sei Dank, es gibt Entwarnung. Der Bürgermeister hat vor laufenden Handy-Kameras ein Glas original Gardaseewasser getrunken – und was soll man sagen? Er ist noch immer wohlauf.