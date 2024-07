(SZ) Wer sozialem Kontakt aus dem Weg gehen möchte, kann sich in vielen Alltagsangelegenheiten an einen Automaten wenden. Der hält zwar die Klappe, dafür klemmt’s oft anderswo. Stilles Bangen etwa am Snackautomaten: Wird die Warenspirale sich weit genug voranschrauben, um das Twix in den Schacht zu werfen? Im Schadensfall könnte man die angeschlagene Servicenummer wählen, aber wer weiß, wer da abhebt, und die letzte Telefonzelle in Reichweite verschwand leider bereits 1996. Oder der Leergutautomat: Urplötzlich und unter pompösen Alarmleuchten schaltet er in den Rücktransport, weil das Gebinde angeblich nicht zum Warensortiment gehört. Verbraucherschützer verweisen zwar auf den Widerspruch zur Rechtslage, die allerdings müsste man im persönlichen Gespräch mit einem Marktmitarbeiter erörtern, und der ist womöglich bewaffnet. Wer über die Jahre wiederum ein vertrauensvolles Verhältnis zum Ticketautomaten aufgebaut hat, wird leicht zum Anquatsch-Opfer aller Gelegenheitsfahrer, die den Weg zurück zur Sprachauswahl nicht finden, nachdem sie die Anzeige versehentlich ins Koreanische navigiert haben. Der Konversation kann man sich oft nur mit dem Hinweis entziehen, man spreche kein Deutsch, gehöre nicht zum Warensortiment und müsse schleunigst zum Zug.