(SZ) Bruce Nauman ist ein bedeutender amerikanischer Künstler. Seine Werke sind manchen manchmal nicht so recht zugänglich. Im Münchner Museum Brandhorst sieht man zum Beispiel „Hanging Cat“ von Nauman: eine von der Decke baumelnde Kunststoffskulptur, die, nomen est omen, tatsächlich an eine gehäutete Katze erinnert. Wenn man aber weiß, dass Nauman aus dem Bundesstaat Indiana stammt, der ein Nachbar von Ohio ist, dann weiß man spätestens seit ein paar Tagen, was es mit der „Hanging Cat“ auf sich haben könnte. Schließlich hat der seltsame Donald bei der TV-Debatte seiner Konkurrentin Kamala Harris und der erstaunten Welt mitgeteilt, dass kriminelle Migranten in Ohio Haustiere, auch Katzen, der verstörten Bürger und Innen essen würden. Ohio oder Indiana? Egal. Schwarze Migranten oder irgendwie linke Künstler? Egal. Alles gefährliche, gesellschaftszersetzende Katzenesser. Warum hat die CSU eigentlich noch keinen Aktionsplan gegen migrantische Katzenesser von der Ampel gefordert? Und wie viele Katzen verschwinden täglich in Brandenburg?