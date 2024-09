(SZ) Die Frage, was man im Alter lesen sollte, stellt man besser nicht der Suchmaschine. Es könnte nämlich sein, dass diese, gefangen in den ihr eigenen Gegebenheiten, den Sinn der Frage auf ihre Art entschlüsselt, mit dem Ergebnis, dass sie nicht, wie erhofft, ein paar altersgemäße und entsprechend bekömmliche Autoren nennt. Vielmehr wird sie die Sache von der therapeutischen Seite her aufrollen und auf Bücher in hilfreichem Großdruck hinweisen, auf Kreuzworträtselsammlungen zum Beispiel oder auf Geschichten aus der guten alten Zeit, in der, einem beliebig herausgepickten Titel zufolge, „Oma noch mit Kohlen heizte“. Nun heizten ja alle Omas seinerzeit mit Kohle, höchstwahrscheinlich auch Friedrich Hölderlins Großmutter mütterlicherseits Johanna Rosina Heyn, geborene Sutor. Man kann das nicht beweisen, erschließt es jedoch aus Hölderlins berühmtem Gedicht anlässlich ihres 72. Geburtstags, in dem er rühmend des Hauses gedenkt, „wo ich einst bei deinen Segnungen aufwuchs“.