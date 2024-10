(SZ) Was die Problemkreatur Mann betrifft, verfügt die Wissenschaft über etliche Differenzierungsmerkmale, die eine systematische Erfassung dieser obskuren Wesen ermöglichen. Es gibt kluge Männer (fünf Prozent) und doofe (hundert Prozent), charmante (fünf Prozent) und stinkstieflige (hundert Prozent), sensible (fünf Prozent) und gefühllose (hundert Prozent). Besonders gut lassen sich Männer in ihrer Einstellung zum Tanz unterscheiden. Einige Männer tanzen gerne, die meisten aber exekutieren Walzer oder Rumba, zu denen ihre Dame sie gezwungen hat, mit einem Gesicht, als müssten sie eine vegane Schlachtplatte verzehren. Nicht lange zum Tanz bitten ließ sich hingegen König David, der ausweislich der Bibel beim Transport der Bundeslade nach Jerusalem in tänzerische Verzückung geriet: „Und David tanzte mit ganzer Hingabe vor dem Herrn her.“ Ob er dabei so lässig elegant aussah wie Fred Astaire, lässt der biblische Gewährsmann Samuel offen. Tanzkönig Astaire hatte aber auch Ginger Rogers als Partnerin, da macht man leichter Bella Figura als mit der Bundeslade im Rücken.