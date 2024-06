(SZ) Von den Erdmännchen heißt es, sie würden nahezu unablässig Geräusche machen. Erdmännchen sind niedlich, flauschig und haben dunkle Knopfaugen. Ob die Geräusche so etwas sind wie Selbstgespräche oder Kommunikation mit anderen Erdmännchen sowie Erdweibchen, wissen nur die Erdmännchen selbst. Donald Trump ist nicht niedlich. Er hat keine Knopfaugen und seine Frisur sieht aus wie ein postmortal gebleichter toter Hamster. Trump macht allerdings auch nahezu unablässig Geräusche. Neulich hat er bei einer öffentlichen Geräuschemachung in Las Vegas, die als Wahlrede konzipiert war, darüber sinniert, ob er lieber von einem Hai oder einem Stromschlag getötet werden möchte. Trump hat das Szenario so ausgemalt: Er sitzt in einem Boot, das von einer sehr starken Batterie getrieben wird. Leider läuft das Boot voll Wasser. Der Stromtod droht. Er könnte über Bord springen, allerdings lauert dort ein Hai. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten teilte seinem Publikum mit, er ziehe den Tod durch Strom vor. Trump ist wirklich völlig balla balla. Wer das immer noch nicht glaubt, möge „Trump Shark“ in die Suchmaschine eingeben. Wenn man den Videoclip sieht, kann man fast froh sein, dass es hierzulande nur Typen wie Heinrich den 13., Prinz Reuß gibt.