(SZ) Bislang hatte die Weltöffentlichkeit das Wirken der schwedischen Ministerin für Gendergleichberechtigung wenig wahrgenommen. Und auch jetzt ist es weniger ihr Wirken selbst, welches Neugier erregt, sondern das, was ihm vorangeht. Verlässt Paulina Brandberg nämlich den Safe Space ihres Ministerinnenbüros, weil unvermeidbare Auswärtstermine drohen, durchsuchen ihre Mitarbeitenden dort zuvor sorgfältig die Räumlichkeiten. Diese Vorsichtsmaßnahme gilt aber nicht eventuellen Abhörmikrofonen, mit denen, sagen wir, Putins oder Xi Jinpings geheime Dienste Frau Brandberg ausspionieren wollten, um das Geheimnis der vorbildlichen Genderpolitik Schwedens in Erfahrung zu bringen. Nein, die Assistentinnen und Assistenten stellen sicher, dass sich keinesfalls Bananen in den Zimmern befinden, in welchen die Ministerin ihre Gesprächspartner über geschlechtsneutrale Budgetierung oder diskriminierungsfreie Lohnsteuerformulare informieren möchte. Sie kann Bananen nämlich nicht ausstehen, ja nicht einmal ertragen, das gilt selbst für deren schlichten Anblick.