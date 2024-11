(SZ) Kann der Bummelstreik eine Lösung sein? Da man nichts unversucht lassen sollte, könnte man sagen: Warum denn nicht? Sicherer ist aber die Antwort: Das sollen andere beurteilen! In Tschechien sind diese anderen derzeit die sogenannten Verkehrssünder, die von der Polizei kein Knöllchen aufgeschrieben bekommen, auch wenn sie falsch parken oder schneller fahren, als es die Verkehrsordnung erlaubt. Sie spüren dann mit voller Wucht die Auswirkungen des Arbeitskampfes, den die Polizisten dort für höhere Löhne führen. Da Polizisten aber nicht streiken dürfen, haben sie den Bummelstreik ausgerufen, und weil nun mal jeder noch so friedliche Streik eine Zielgruppe braucht, die merkt, dass irgendwas nicht stimmt, gibt es nun die Gruppe der bestreikten Verkehrssünder. Während die Betroffenen sonst die Verlierer des Arbeitskampfes sind, sind sie jetzt zu Teilnehmern eines der wenigen Win-win-Streiks geworden. In Deutschland heißt das alternativ „Dienst nach Vorschrift“. Übersetzt heißt das: Alles wird erledigt, aber nichts richtig gemacht. Sich hier reflexhaft anschließende Überlegungen, ob das nicht eigentlich immer so sei, sollte man aus Respekt vor jedem Arbeitskampf sofort zurückstellen.