(SZ) Der Mensch kann in bodenlose Abgründe stürzen, wenn er bei der Wahl seines Hobbys blind den Leidenschaften folgt, statt Vorsicht und Vernunft walten zu lassen. Jüngstes Beispiel ist der mutmaßliche Camorra-Boss Gustavo Nocella, den sie soeben in Kolumbien geschnappt haben. Der Italiener, der seine Panini im Drogenhandel verdient, ist dem Billardspiel verfallen, weshalb er in jedes Versteck, das er während seiner jahrelangen Flucht aufsuchte, einen Billardtisch liefern ließ. Also hat die Polizei, vertraut mit Karambolagen, das Spieltischlieferanten-Milieu überwacht, und – bingo! – bald war Nocellas Schlupfwinkel gefunden. Selber schuld. Warum musste es ausgerechnet Billard sein? Warum nicht ein diskreteres Hobby, Blockflöte zum Beispiel? Oder besser noch: Mathematik. Dazu braucht man nur ein spezielles Hirn (darf auch elektronisch sein) und ein paar Blatt Papier, und mit dieser unauffälligen Ausstattung hätte Nocella jene 3000 Dollar einheimsen können, die jetzt der kalifornische Hobby-Mathematiker Luke Durant bekommt.