(SZ) Ein Gartenzaun, möglichst ein robustes Metall-Bruchstein-Bollwerk mit Überwachungskamera und Selbstschussanlage, ist gut – besser aber ist eine Hecke. Jeder Gartenbesitzer schläft ruhiger, wenn er weiß: Mein 50-Quadratmeter-Paradies schützt ein mächtiges, immergrünes Gestrüpp, das so undurchdringlich ist wie die Brandmauer zwischen CDU und AfD. Lange Zeit galt den Deutschen, von aller Welt als Volk der Dichter und Denker verehrt, die auch literarisch gut eingeführte Dornröschenhecke als der Inbegriff kultivierter Abschottung. Dornröschen, dies zur Info für Menschen, die zu jung sind, um Grimms Märchen zu kennen, fiel als junge Prinzessin in einen hundertjährigen Schlaf – warum, ist hier egal und im Übrigen unglaubwürdig. Während des Dauerschlafs wuchs um Dornröschens Schloss eine Dornenhecke, in der sich mancher liebestoll zur Rettung eilende Prinz verhedderte und elendig starb. Die Moral des Märchens liegt auf der Hand: So eine Hecke ist ideal für den deutschen Garten. Nur hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass die Dornen nicht nur Eindringlinge, sondern auch den Gärtner gefährden. Wer eine Dornröschenhecke schneidet, gleicht hinterher einem Märtyrer auf einem alten Gemälde.