(SZ) Es soll Menschen geben, die das Zeitungslesen und Fernsehen eingestellt haben und nur noch Eichhörnchen-Videos auf Instagram gucken, weil sie die Gegenwart in ihrer aktuellen Ausprägung nicht mehr ertragen. An dieser Stelle – im Sinne von: an dieser Stelle in einem Text, der in einer Zeitung erscheint – müssen wir unterbrechen für einen Warnhinweis: Nicht mehr Zeitung zu lesen, kann nie die Lösung sein (nicht mehr fernzusehen unter Umständen schon). Doch zurück zum Eskapismus. Für den gibt es gute Gründe, zum Beispiel den, dass der versierte Lügner Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht und als Preview schon einmal ein Kabinett präsentiert, das mit dem vorangestellten Wort „Grusel“ nur unzureichend umschrieben ist. Oder dass just in dem Moment, da der besorgte Bundesbürger über den Atlantik schielt, die deutsche Regierung zusammenbricht. Klar, die Ampel hat schon auch für den ein oder anderen Gruselmoment gesorgt. Aber irgendwie hatte man sich ja auch gewöhnt an den Olaf und den Christian und den Robert und daran, wie formschön die immer gezankt haben.