Helmut Schmidt hat unzählige Kippen hinterlassen. Ein paar von ihnen, in Glas eingegossen, besitzt Sandra Maischberger. Die Frage „Was bleibt von Helmut Schmidt?“ könnte dadurch an Profil gewinnen.

(SZ) Der Prämonstratenser-Chorherr Leonhard Goffiné stellt in seinem volkstümlichen Erbauungsbuch von 1856 die Frage, ob man Reliquien von Heiligen verehren dürfe. Seine Antwort darauf: „Ohne allen Zweifel.“ Er begründet das damit, dass die Reliquien „die Werkzeuge ihrer Tugenden und ihrer Heiligkeit“ gewesen seien und es daher verdienten, „billig in Ehren gehalten zu werden“. Es gibt nur noch wenige Gelegenheiten, diese Lehren mit der heutigen Lebenswirklichkeit in Verbindung zu bringen. Eine davon hat sich kürzlich aufgetan, als die Moderatorin Sandra Maischberger wissen ließ, dass sie Zigarettenkippen von Altkanzler Helmut Schmidt, samt Aschenbecher in Glas eingegossen, in ihrem Besitz habe. Von Goffiné aus gesehen wären das zweifelhafte Reliquien, da Schmidt ja kein Heiliger war und sein ausuferndes Rauchen insofern auch nicht als Werkzeug seiner Heiligkeit aufgefasst werden kann (es sei denn, man nähme das Rauchen von Mentholzigaretten als Zeichen für besonders tugendhaften Heldenmut).