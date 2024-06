(SZ) Stellen wir uns einmal vor, eine Partei, die sich als besonders heimatliebend und bürgerlich bezeichnet, müsse plötzlich feststellen: Da gibt es ja welche unter uns, die zoffen sich aufs Blut. Andere schleimen sich ein bei fremden Despoten und Kriegsherren oder stehen gleich im Verdacht, für auswärtige Mächte zu spionieren, die es alles andere als gut mit unserer Heimat meinen. Und zuletzt wird sie auch noch von der Familie verstoßen, einem europäischen Parteienverbund, der zwar selber nicht im besten Rufe steht, aber mit der Partei nichts mehr zu tun haben will, seit einer der Ihren warme Worte für die SS fand. Was also würde, nach bürgerlichen Maßstäben, die Führung einer solchen Partei tun? Klar, sie prüft die Vorwürfe und legt den Missetätern den baldigen Abschied nahe. Nicht so bei der AfD. Die Kritik an ihr befeuert die Partei, vor Freude an der eigenen Scheußlichkeit ein weiteres Schmutzbad zu nehmen. Wie um alle Vorurteile zu bestätigen, hat die AfD in Brandenburg nun erste Fraktionsgemeinschaften mit den Nazis der Ex-NPD gegründet.