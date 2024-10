Immer wieder träumen die Menschen von Sätzen, die sie gern hören wollen. In Minnesota hat jetzt ein Polizist gezeigt, was möglich ist.

Gegen Träume kann man sich nicht wehren. Man kann auch nicht Beschwerde einlegen, was für ein primitives, überhaupt nicht zur hochwertigen Persönlichkeit passendes Zeug einem da nachts durch Geist und Seele gejagt wird. Das ist moralisch absolut nicht mein Standard, möchte man oft sagen. Aber auch wenn ein kontrollierendes Traumministerium eine gute Sache wäre – Favoriten wären Kevin Kühnert, als Doppelspitze Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine und CSU–Mann Andreas Scheuer (hieße dann Albtraumministerium) –, hat der Staat in unseren Träumen nichts verloren. Das gilt noch mehr für die unterschätzte Kategorie Tagträume, denen wir uns illegalerweise auch während der Arbeit und bei der Teilhabe am Verkehr immer wieder hingeben und dadurch die öffentliche Ordnung gefährden, was ein klarer Fall für das Traumministerium wäre. Aber das ist zu klein gedacht.