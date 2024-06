(SZ) Man kann natürlich, sofern man Spaß am Beliebigen hat, alles mit allem und jeden mit jedem vergleichen. Frauen mit Männern, Tiere mit Menschen, Äpfel mit Birnen sowieso und den Kanzler mit dem Leibhaftigen. Wer zum Vergleichspaar Scholz/Mephistopheles greifen möchte, sollte aber ein wenig Vorkenntnis der, wie betagte Germanisten sagen würden, Goethe’schen Faustdichtung mitbringen. Mephistopheles führt sich gleich zu Anfang, in Fausts Studierzimmer, als Geist, der stets verneint, ein. Hier, und ausschließlich hier wäre Mephistopheles an Olaf Scholz anschlussfähig, wie man heute sagt. Denn Scholz galt ja bis zum Wahlabend manchen seiner Kritiker als Neinsager von Geblüt, wenn das Wort Geblüt hier statthaft ist und im Zusammenhang mit Scholz nicht als allzu exzentrisch empfunden wird. Nein zum Taurus, nein zu Nato-Soldaten in der Ukraine, nein zur Frisur von Strack-Zimmermann. Am Wahlabend kam noch ein Nein auf die Frage eines Journalisten hinzu, ob er, Scholz, den Wahlausgang für die SPD kommentieren möchte.