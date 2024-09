(SZ) In den Supermärkten gelten andere Jahreszeiten, dort fängt der Winter schon im Spätsommer an. Nicht weil Schneekanonen die Parkplätze beflocken oder Verkaufsnikoläuse die Kunden mit „O du Schöne“ empfangen würden. Nein, Spekulatius, Lebkuchen und Dominosteine sind wie in jedem Jahr als Vorboten der Weihnachtszeit zu verlockenden Kulissen aufgebaut. Und alle Jahre wieder denken dann die Leute, die in Shorts mit ihren Strandsandalen durch die Gänge schlappen: Ist es wirklich schon so weit? Na klar, denn wirtschaftsliberal gedacht hat der Markt immer recht. Weil aber jedem noch so kleinen Gedanken – ist er erst einmal im entsprechenden Hirn angekommen – stets eine Tat folgt, wird nicht nur das Weihnachtsgebäck in den Wagen gestapelt, sondern auch die winterfesten Steppjacken. Beim Gedanken an weiße Weihnachten fällt die gefühlte Temperatur automatisch um 20 Grad.