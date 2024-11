(SZ) Weltweit sind auf den ersten Blick jede Menge Außerirdische unterwegs. Neuerdings auch in dem Fußballstadion, in dem die deutsche Fußballnationalmannschaft ein Tor geschossen hat. Dann ertönt Peter Schillings „Major Tom“, und alle sind völlig losgelöst von der Erde - und vom Videoschiedsrichter, der jederzeit die Verbindung zum Irdischen wiederherstellen kann, indem er dem Tor die Anerkennung verweigert. Trotzdem behält das Außerirdische seinen geheimnisvollen Reiz, der ihm schon innewohnte, als noch die Götter im Olymp lebten und Chaos stifteten, wenn sie zu den Menschen hinabstiegen. So läuft das heute aber nicht mehr. Heutzutage muss Major Tom in eine Rakete steigen und Elon Musk ein Milliardärstaxi zum Mars buchen. Wir müssen abheben. Das wahre Außerirdische lässt sich nirgendwo blicken, auch nicht beim Ufo-Festival in Roswell (New Mexico), wo Zehntausende Aliens Themen-Karneval feiern.