(SZ) Soeben haben Wissenschaftler den Zugang zu einer Höhle auf dem Mond entdeckt, die groß genug wäre, als komfortable Unterkunft für eine Gruppe Bildungsreisender zu dienen. Vielleicht ist dies ja die Lösung, um den Sommerurlaub noch zu retten, einen Urlaub, der in den üblichen Ferienparadiesen zwangsläufig überschattet wäre von den Horrormeldungen (Trump, Putin, Orbán, Männer überhaupt), die tagtäglich die Befürchtung nähren, die Menschheit gehe der Barbarei entgegen. Die Mondhöhle wäre das, was die Insel St. Helena für Napoleon war: ein Ort der Ruhe und Besinnung, der Vita contemplativa, fernab vom hektischen irdischen Treiben, das die Menschen nur auf Abwege führt, in krassen Fällen zur Mitgliedschaft in der CSU. Schön blöd, dass Napoleon das Glück der Weltabgeschiedenheit nicht genießen konnte; aber so sind sie, die Macht- und Gewaltmänner. Für den nach Erholung lechzenden Normalbürger wäre die Ferienhöhle der Frau Luna aber schon eine Option. Kein Handyempfang, kein Radio, kein Fernsehen, kein Tiktok, kein Wlan – totale Funkstille. Himmlisch!