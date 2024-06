Für alle, die ihre Oscars bisher in der Toilette abgestellt hatten: Man kann sie, wie Billie Eilish jetzt verraten hat, auch im Wohnzimmerregal aufbewahren.

(SZ) Die Schauspielerin Emma Thompson hat schon so viele Preise bekommen, dass sie den Überblick darüber längst verloren haben könnte. Hat sie aber nicht, zumindest nicht, soweit es die beiden Oscars angeht, die ihr 1993 und 1996 zugesprochen wurden. Als sie einmal gefragt wurde, wo sie ihre Preise aufbewahre, sagte sie, dass die Oscars etwas ganz Besonderes seien, weswegen sie ihren Platz auf der Toilette hätten. Da könnten dann die Leute, die bei ihr aufs Klo gehen, sich vor den Spiegel stellen, den Oscar halten, „Ich möchte meiner Mutter danken“ sagen und ihn danach wieder hinstellen. Emma Thompson ist vornehm genug, das diesbezügliche Verhalten ihrer Gäste nicht nachzuprüfen, aber von ihrer Kollegin Kate Winslet, die ihren Oscar von 2009 ebenfalls am Klo aufbewahrt, weiß man, dass sie die dort improvisierten Oscar-Dankesreden gelegentlich an der Toilettentür abhört.