(SZ) Dass es bisweilen eine Qual sein kann, die Wahl zu haben, gehört zum Erfahrungswissen all jener, die hin und wieder beim Chinesen sitzen und nach intensivem Studium von 38 laminierten Speisekartenseiten immer noch nicht wissen, was sie bestellen sollen. Doch auch auf dem weiten Feld der Politik gedeihen Wahl und Qual ganz ausgezeichnet, mit reicher Blüte alle vier bis fünf Jahre. Allerdings rühren die Qualen in der Wahlkabine – anders als die im Sichuan-Restaurant – in der Regel nicht daher, dass einen das fabelhafte Angebot schlicht überwältigen würde. Sondern eher vom Gegenteil. Erschwerend hinzu kommt, dass einen als Wähler ja auch noch das Wahlverhalten der anderen quälen kann. Wenn der Tischnachbar konservierte Enteneier mit Seegurke bestellt, ist das in erster Linie sein Problem. Ein am Wahlabend triumphierender Björn Höcke dagegen schlägt vor allem und ausgerechnet dem Nicht-Björn-Höcke-Wähler übel auf den Magen.