(SZ) In seiner Eigenschaft als Italienreisender, Theatermacher und Impresario des Weimarer Kunstreiches veranstaltete Johann Wolfgang Goethe um 1800 herum sogenannte Preisausschreiben. In diesen Wettbewerben wurde nicht danach gefragt, wer Schillers Räuber geschrieben oder welches Geschlecht der Ginkgobaum hat. Nein, es ging Goethe und seinem Mitstreiter Heinrich Meyer, dem allgemein so genannten Kunschtmeyer also, darum, ein bisschen mehr Glanz in das beschauliche Fürstentum zu bringen. Die Idee lautete so: Goethe oder Meyer schlagen ein Thema vor und die Künstler sowie jene, die sich dafür halten, malen ein Bild zu diesem Thema, zum Beispiel zur „Scene am Ende des dritten Buchs der Ilias, wo Aphrodite (Venus) dem Alexandros (Paris) die Helena zuführt“. Ziemlich leichte, zugleich steile Vorlage, und zur Belohnung winkt demjenigen, „der den Gegenstand in einer Zeichnung am besten behandelt, eine Prämie von zwanzig Ducaten“. Das sind ungefähr 2000 Euro, also tausend Euro mehr als die Arsch-hoch-Prämie, die sich Robert Habeck ausgedacht hat und die ihm nun, wie so vieles andere auch, um die Ohren fliegt.