(SZ) Jetzt hat’s auch der Kanzler gesagt. „Es wird Zeit“, sprach Olaf Scholz. Allerdings meinte er, manche würden sagen: leider, nicht das Ende der Ampelkoalition, sondern eine deutsche Bewerbung für die Olympischen Spiele. Im Jahre 2040. Da wird Scholz nicht mehr Bundeskanzler sein. Dafür aber wird Zar Wladimir, der sich jetzt noch Präsident Putin nennt, 88 Jahre alt sein. Der 85-jährige Kanzler a.D. Friedrich Merz wird bei der Bundestagswahl 2037 endlich, aber vergeblich zur Wahl des 70-jährigen Markus Söder aufgerufen haben. 2040 ist noch lange hin. Aber die Zeit schreitet unerbittlich voran, soweit sie überhaupt eine Richtung hat. Mit einer so wichtigen Frage, was denn nun los ist mit der Zeit, muss man sich an Robert Habeck wenden, den einzigen Philosophen in der Bundesregierung. Leider hat er regierungsmäßig nicht Platos Idee bestätigt, dass für den Staat die Herrschaft der Philosophen am besten sei.