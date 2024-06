(SZ) Was Olaf Scholz in diesen Tagen fühlt, weiß kein Mensch, außer Olaf Scholz natürlich. Andererseits: Wer die Wahlergebnisse und die Reaktionen darauf verfolgt hat, der stellt sich zwangsläufig die Frage, ob selbst der Bundeskanzler noch weiß, wie es ganz tief in ihm drin aussieht oder, mit Sportreporter-Wumms nachgeschoben: wie sich die Niederlage anfühlt. Dass die Gefühle durcheinanderwirbeln wie bei einem Frischverliebten – diesen Eindruck konnte gewinnen, wer Scholz beim Selfieschießen in der SPD-Zentrale beobachtete. Da lächelte ein Mann, der offenbar froh war, dass die Regierungspartner noch schlechter abgeschnitten hatten. Sein französischer Kollege Macron ließ sich vom miesen Ergebnis seiner Partei so verunsichern, dass er noch am Wahlabend – im emotionalen Bereich sicherlich beweglicher unterwegs als die Sphinx Scholz – beschloss, das Parlament aufzulösen. Dies zeigt die unberechenbare Macht der Gefühle.