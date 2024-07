(SZ) Ego ist ein lateinisches Wort und bedeutet „ich“. So einfach geht es aber nicht weiter. Diese klare Sache nimmt eine Vielzahl von nicht zur Klarheit beitragenden Facetten an, darunter die Frage: Was genau ist eigentlich dieses Ich? Dass dieses Ich im Zweifelsfall nur eine Vorstellung, ein Traum oder eine ARD-Soap ist, macht es nicht leichter. Auch die Schriftstellerei hilft da nicht. Den Gipfel der Verwirrung hat ein Schweizer erklommen, nämlich Max Frisch, als er gemeinerweise einen Ich-Roman der „Stiller“ heißt, mit dem Satz eröffnete „Ich bin nicht Stiller“. Für Jugendliche, die in der Pubertät klare Ansagen brauchen und von einer Ich-Krise in die nächste purzeln, war das als Schullektüre so geeignet wie Algebra in der Hundeschule. Wer nun dachte, mehr Ich-Rätsel geht nicht, brauchte nur ein paar Jahrzehnte auf einen Podcast-Philosophen zu warten, dem das Bekenntnis „Ich bin nicht Precht“ eher nicht über die Lippen käme, weil sein Ich in einer eigenen Liga spielt. Schließlich hieß sein erfolgreichstes Buch: „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“