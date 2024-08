(SZ) Jetzt im Sommer wird die Abwesenheitsnotiz zum Kommunikationsmodus der Stunde. Da lässt Kollegin A. auf ein Anliegen, das keinen Aufschub duldet, per automatischer Antwort ausrichten, sie befinde sich im Urlaub, habe ihr Diensthandy vorsorglich verschrottet und könne sich somit frühestens in sechseinhalb Wochen zurückmelden. In dringenden Fällen helfe der Vorgesetzte B. gern weiter. Was er aber nicht tut, sondern unter dem Betreff „Out of Office“ in einem Tonfall irgendwo zwischen vorwurfsvoll und säuerlich mitteilt, Nachrichten würden weder gelesen noch weitergeleitet. Dass die Abwesenheitsnotiz als Vertretung für den äußersten Notfall Kollege C. benennt, könnte man als gnädiges Entgegenkommen auffassen – wäre der nur nicht ebenfalls auf unbestimmt ausgeflogen. Und so hangelt man sich quer durchs Organigramm und will schon verzweifelt den Kopf in den Sandstrand stecken, als sich schließlich von ebendort entgegen aller im Mailprogramm hinterlegten Schwüre Kollegin A. mit den Worten meldet: „Super, gern so machen. Von unterwegs gesendet.“ Was man am besten schnell so macht, bevor weitere Wederlesernochweiterleiter mit gegenläufigen Ideen dazwischenfunken.