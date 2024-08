(SZ) Das Leben, auch und gerade in der Politik, lässt sich in ein paar Sätzen zusammenfassen. Die wichtigsten vier davon lauten: „Ich habe nichts davon gewusst“, „Das ist aus dem Zusammenhang gerissen“, „Ich kann mich nicht erinnern“ sowie „Das passiert mir kein zweites Mal“. Die aufmerksame Beobachterin stellt in dieser Satzkette eine Entwicklung fest: Zuerst Erstaunen und Abwehr („... Zusammenhang gerissen“), danach der Selbstfreispruch („... nicht erinnern“) und schließlich die versteckte Akzeptanz („... kein zweites Mal“). Gerade die Ankündigung, man werde sich bessern, ist heute, da alle immer gelobt (zumeist ausgedrückt in dem wattewarmen Begriff „wertgeschätzt“) werden wollen, sehr wichtig. Der britische Hooligan möchte dafür wertgeschätzt werden, dass er die Schaufensterscheibe besonders geschickt einschlägt, Kevin Kühnert dafür, dass er stets dasselbe sagt, und der Finanzminister dafür, dass er als Verkörperung der Vernunft im Unterhemd die FDP prinzipienfest unter die Fünf-Prozent-Grenze führt.