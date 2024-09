(SZ) Dass alle Welt etwas tut, was vor einiger Zeit noch als absolut lächerlich gegolten hätte, nämlich in Lederhosen aufs Oktoberfest zu gehen, muss man als Phänomen unserer Gegenwart sehen und gelassen abbuchen. Wenn jedoch einer wie Markus Söder dabei mitmacht, stellt sich die Frage, auf welcher stofflichen Basis seine Doktorarbeit über die Entwicklung der Kommunalgesetzgebung im rechtsrheinischen Bayern entstanden ist. Darin behandelte er den Zeitraum von 1802 bis 1818, doch müsste er bei erweiterter Materialsammlung auch auf die Bamberger Bader-Ordnung von 1481 gestoßen sein, in der es heißt, dass Meister und Knechte an Sonn- und Feiertagen „gehost und nicht mit bloßen peynen“ herumgehen sollen. Implizit gilt das auch für Bayerns obersten Bademeister. Dass er zur Miesbacher Hirschledernen Kniestrümpfe trug, ist in diesem Fall irrelevant: Bei einem Ministerpräsidenten reichen schon nackte Knie zu der Qualifikation „bloße peyne“.